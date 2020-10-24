نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها ب عدة صور لها من مهرجان الجونة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

جميلة - اجمل واحدة فى المهرجان - عنوان الشياكة

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و انتهي قبل ساعات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور فنى كبير من مصر والدول العربية، وقد حصلت دوت الخليج على عدد من الصور التى لم تنشر من الإفتتاح.

وتتكون لجان تحكيم المهرجان من: "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.