يسرا تتصدر جوجل بسبب تصريح "غير متوقع"

وقالت يسرا: "إن أهم ما شجعني أن أكون ضمن مؤسسي مهرجان "الجونة" السينمائي، أن هذه المدينة قطعة من مصر لا يعرفها الكثيرون فهي قطعة من أوروبا".
وأضافت يسرا، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة بمناسبة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة و المذاع على شاشة " ON" قائلة " حتى الصعايدة اللي شغالين هنا قمة الجدعنة انا فاكرة ان مرة ضاع حلق فضلوا يدوروا عليه لحد مالقوه وأنا شكرتهم واحد واحد فضلوا مش ناسيين ده لحد دلوقتي .. فيهم جدعنة واصالة ".
وأضافت "السينما مش ممثل بس السينما فريق عمل متكامل يبدا من المخرج ويمر بالممثل وكل من يقف خلف الكاميرا وكل الطاقم الفني حتى العامل اللي ورا الكاميرا الي بنساله عن رايه في الاداء ونقوله إيه رايك عملت المشهد كويس ؟".
وحول ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين قالت " إشتغلت معاه كتير وكان اول مرة اروح كواليس فيلم من قبل بدايتي كان فيلم " الكداب " إتفرجت ساعتها على الاستاذ محمود ياسين من بعيد عشان اشوف بيمثله إزاي .. وانا فاكرة أن كان عندي مشهد معاه في فيلم " الثأر " بعد خروجي من المستشفى وعندما تحدث مكنتش عارفة امسك بربشة عينيا من جمال صوته .. كفاية اخلاقه وأدبه .. عنده مباديء كويسة وكان خجول جدًا ولما كان يشوفني وانا زعلانة ومضايقة كان بيضحك وأسأله بتضحك على إيه ؟ يقلي إنتي متزرزرة خالص ".
وحول أعمالها المستقبلية قالت " بعد خيانة عهد هعمل ال"غير متوقع" والغير متوقع لازم ننتظره لان المتوقع مش هيمشي دلوقتي إحنا لازم نتخض كل شوية.
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