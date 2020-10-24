لأول مرة فى الساقية .. زهرة رامى تحيى حفلا غنائيا لايف

تحيى لأول مرة الفنانة ومذيعة البرامج زهرة رامى حفل لايف منفرد على مسرح الساقية يوم الجمعة 30 من أكتوبر على مسرح النهر الساعة الثامنة مساءً برفقة فريقها الموسيقى "ميكسر باند".

الإعلامية والفنانة زهرة رامى اشتهرت بتقديم البرامج الصباحية بعدة إذاعات و تميزت بلعبها على الميكسر و اختيارها للأغاني. بعد انفصالها عن فرقة أيامنا الحلوة تؤسس فرقة ميكسر التى تضم أبرع الموسيقيين وباختلاف خلفياتهم الموسيقية يقدمون مزيج موسيقى مختلف.

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الاجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.