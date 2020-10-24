سعيد تغماوي: البوكسينج جعلت مني رجلا حقيقيا.. وتركتها لهذا السبب

أقام مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت ندوة خاصة للنجم سعيد تغماوي الجامعة الألمانية بالجونة، عقب تكريمه بجائزة عمر الشريف مساء أمس بحفل الافتتاح، وحرص على الحضور بشرى وانتشال التميمي، الذي رحب بتغماوي وثقال انه قدم العديد من الاعمال المهمة.

وكشف "تغماوي" في تصريحات ل"دوت الخليج" السبب وراء تركه رياضة البوكسينج والذهاب إلي السينما، وقال إنها لعبة خطيرة جدا، وانه انشغل كثيرا بالكتابة والتصوير، لافتا إلي أنه كان قد وثل الي مستوى عالي في اللعبة وتعلم منها الاحترام والتقدير وجعلته رجلا حقيقيا، لكنه اضطر إلي تركها للذهاب إلي السينما لافتا إلي أنه حاليا يلغب بوكسينج مع السينما.

وسلم الفنان خالد النبوي جائزة عمر الشريف للفنان المغربي سعيد تغماوي وقال: يسعدني وجودي في الجونة، وتقديم جائزة الفنان عمر الشريف لفنان عالمي آخر، هو متعدد المواهب، ممثل وكاتب سيناريو وملاكم، أول سيناريو شارك في كتابته حصل على جائزة الإخراج في مهرجان كان.. إتقانه لعدة لغات جعله أيقونة في السينما الفرنسية والأمريكية والمغربية.