سعيد تغماوي: كورونا أثرت عليّ كثيرا.. والروح عادت للسينما بمهرجان الجونة

أقام مهرجان الجونة السينمائي اليوم "السبت" ندوة خاصة للنجم المغربي سعيد تغماوي، عقب تكريمه بجائزة عمر الشريف مساء أمس في حفل الإفتتاح، وحرص على حضور الندوة بشرى وانتشال التميمي، الذي رحب بتغماوي وقال انه قدم العديد من الاعمال المهمة.

وقال "تغماوي" ان كورونا اثرت عليه كثيرا، واصبحت الحياة روتينية، ولايوجد اي فعاليات خلال الفترة الماضية، لذلك مهرجان الجونة كان خطوة جيدة للقاء مرة اخرى وأن تعود الحياة الي السينما من جديد، ناصحا الحضور بالالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وسلم الفنان خالد النبوي جائزة عمر الشريف للفنان المغربي سعيد تغماوي، وقال "النبوى": يسعدني وجودي في الجونة، وتقديم جائزة الفنان عمر الشريف لفنان عالمي آخر، هو متعدد المواهب، ممثل وكاتب سيناريو وملاكم ، أول سيناريو شارك في كتابته حصل على جائزة الإخراج في مهرجان كان.. وإتقانه لعدة لغات جعله أيقونة في السينما الفرنسية والأمريكية والمغربية.