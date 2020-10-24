وفاة حما ريهام حجاج

وكتبت عبر صفحتها الشخصية: "البقاء والدوام لله وحده ، توفي الي رحمة الله تعالي حمايا الحبيب العزيز الغالي المهندس نبيل حلاوة".
تابعت: "ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن علي فراقك لمحزنون".
يذكر أن ريهام حجاج شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين"، من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة، وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي.
واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، الشهر الماضي بعيد ميلادها الـ 34، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.
ولدت الفنانة ريهام حجاج وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.
كان أول أعمال الفنانة ريهام حجاج، فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".
وشاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.
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