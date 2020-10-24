استعادت شبابها.. الجمهور يبحث عن ليلى علوي في الجونة

انضمت الفنانة ليلى علوي لقائمة الأكثر بحثا على "جوجل" بعد ظهورها اللافت في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس الجمعة. تألقت ليلى علوي بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأخضر الفاتح ذات فتحة من الأمام وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. الأخضر

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.