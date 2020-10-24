متتغروش.. الجمهور يطارد لبلبة على جوجل لهذا السبب

وقالت لبلبة إنها تحب مدينة الجونة، وترى أنها مختلفة ولها شكل مختلف، مؤكدةً أنها السنة الماضية اعتذرت عن 9 أعمال، وبعد انتشار بعض الأحاديث عنها وأنها لا تقبل أي أعمال، قبلت أحد الأعمال وهو "العميل صفر"، ودورها في هذا الفيلم مختلف، وسيكون مفاجأة، لافتة إلى أن الفيلم من النوع الكوميدي ولكن الذي يعتمد على كوميديا الموقف، مضيفة: "قبلت الفيلم بعد ما اتقال لي إن في كلام طلع عليّ وطلع عليّ سمعة إني مش بقبل بأي حاجة".

وأضافت أن حياتها كلها كانت عبارة عن مشاركة في مهرجانات، لافتة إلى أنها حضرت 18 دورة من مهرجان "كان" لمشاهدة الأفلام، وكانت تشاهد في المرة الواحدة ما يقرب من 30 أو 40 فيلما.

ووجهت لبلبة رسالة إلى الفنانين الشباب وقالت: "متتغروش، ويجب أن تخلصوا للمهنة"، لافتة إلى أنها نسيت الكثير من الأمور في حياتها بسبب الفن، وخلال حياتها عملت 86 فيلما، و268 أغنية، بالإضافة إلى المسرحيات، موضحة أنها تعمل في الفن منذ كان عمرها 5 سنوات.

وتابعت أنها كانت تستفيد كثيرا من حضور المهرجانات، والتغيير الذي حدث في أفلامها بعد فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، جاء من أنها تعلمت ضرورة أن يغير الفنان أدواره التي يؤديها في مرحلة سنية معينة.

وأضافت أن أفلامها كانت تعرض في المهرجانات، وعلى سبيل المثال فيلم "ليلة ساخنة" الذي شاركت النجم الراحل نور الشريف شارك في 14 مهرجانا.

ولفتت لبلبة إلى أنها لا تشارك حاليا في أي عمل درامي، لأنها لم تجد العمل الذي يجذبها، مشددة: "لازم اختار بعناية، لأن الجمهور لما يشوف اسمي على أي عمل بيكون عارف إنه هيشوف عمل مختلف".