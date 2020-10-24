سعيد تغماوي: علينا أن نتعايش مع كوفيد 19.. ومهرجان الجونة يؤكد على ضرورة استمرار الحياة

قال الممثل العالمي سعيد تغماوي خلال المؤتمر الذي أقامه مهرجان الجونة علي هامش منحه جائزة عمر الشريف، والتي أقيمت في قاعة أودي ماكس إنه فخور بوجوده في الجونة، واصفا ما يحدث في العالم بسبب فيروس كورونا بالجنون، موجها التحية لمهرجان الجونة باعتباره الأول في المنطقة الذي ينطلق بهذا الحجم، موضحا أن العالم أوقف الرياضة والسينما وكل شئ وبدأت فرنسا في وضع قيود الإغلاق من جديد.

وذكر تغماوي أن خاله أصيب بفيروس كورونا وتوفي، ولم تستطع أمى الصلاة عليه ووداعه.

وأشار تغماوي إلي أنه يجب أن نتعلم كيف نعيش مع المرض وليس نموت مع المرض مثلما يحدث في الجونة ومصر، موضحا أنه علي كل شخص الحفاظ علي نفسه بارتداء الماسك والتباعد ولكن يجب أن نعيش مع الفيروس.

وأضاف سعيد أن مهرجان الجونة يمكنك مقابلة العديد من المواهب، بينما مهرجان كان يعتمد علي كونه سوق أفلام وواجهة للسياحة.

وأوضح أن مهرجان مراكش يعتمد علي إبراز الثقافة وعمل دعاية للسياحة وقرار إلغاه صعب ولكنه جاد بسبب الجائحة، متمني أن يحذو العالم حذو الجونة ونتعايش مع الفيروس ونقيم المهرجانات ونحيي الحياة من جديد.

واستكمل تغماوي حديثه بكونه يمثل الآمل للعديد من الناس لأنه حقق ما أراد لنفسه وهو ما يعطي الآمل للكثيرين.

وأشار تغماوي أنه تلقي ألف رسالة بعد تكريمه أمس الجمعة ولكنه لم يستيطع قراءة منهم إلا١٠٠ فقط وأغلبهم فخورين بما وصلت إليه ويريدون هم ايضا الوصول لاحلامهم وأكد علي انه يري أن أي شخص يؤمن بما يفعل سيصل لما يريد اذا كان لديه موهبة ويعمل ما عليه فعله.

واضاف سعيد أنه مسلم وكان صغير السن وعربي ولم يكن ليصل إلي ما وصل إليه إلا بالايمان بالمكتوب وبدعوات والديه.

وقال سعيد إن عمر الشريف كان أول من اقتحم العالمية و قدم العديد من الادوار وأنه كبر مع أفلامه ومقابلته كانت في حد ذاتها إنجاز، وشهد المؤتمر حضور إنتشال التميمي مدير المهرجان وبشري.