نجلاء بدر تشوق جمهورها لمسلسل لازم أعيش

أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن موعد عرض مسلسلها الجديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتبت نجلاء بدر من خلال حسابها الشخصي "إنستجرام": "انتظرونا اليوم وأول حلقات مسلسل #لازم_اعيش من حكايات إلا أنا".

وشاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.