في ذكرى ميلاد الفنان والمخرج محمد توفيق.. تعرف على أبرز أعماله الفنية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والمخرج المصري الكبير محمد توفيق، الذي رحل عن عالمنا في عام 2003 بعد صراع مع المرض تاركا بصمته في التلفزيون والسينما.

وأخرج محمد توفيق واحدا من أهم أعماله الدرامية وهو مسلسل "لن أعيش في جلباب ابي"، من خلال هذا التقرير نعرض مشواره الفني:

ولد محمد توفيق عام 1908 في مدينة "طنطا" ثم انتقل مع أسرته للعيش في منطقة "حلوان" والتحق بمعهد التمثيل في مطلع الثلاثينات بعد تأسيسه، وسافر إلى المملكة المتحدة ليدرس التمثيل وتعلم على يد الفنان الراحل لورنس أوليفيه كما انه عمل مخرجا بالقسم العربي في الإذاعة البريطانية.