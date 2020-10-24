عمرو دياب يتصدر تريند جوجل بـ"أهه أهه"

تصدر الهضبة عمرو دياب، تريند موقع “جوجل”، اليوم السبت بعد طرحه أمس، أغنية “أهي أهي” بمشاركة اليونانية إيريني بابادوبلو

ويتعاون عمرو دياب في أحدث أغنياته “أهي أهي”، مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، والتوزيع الموسيقي والميكس لعادل حقي.

وقد تم الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان واسبانيا، حيث شارك في العزف كل من انريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "اوكرديون" ، ديميتريس لاباس "أوكرديون"

وتعد "اهي اهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية انجيلا دميتري في دويتو " بحبك أكترك و" حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999.

وتعد ايريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات وحققت أحدث أغنياتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان.

وتقول الأغنية: “في حد نشوفه بالعين نبتسم.. نسلم والموضوع يتحسم.. جماله بالإيد عمره ميترسم ظلم لتفاصيل حلوة كتيرة فيه.. أهه أهه أهه فرحة حياتي أهه ماهو دا اللي لما عدى كله اتجنن عليه”.