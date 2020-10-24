في عيد ميلاد صفاء السبع.. تعرف على سبب اعتزالها الفن

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة صفاء السبع بعيد ميلادها ال63 حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1957 وتخرجت من معهد الفنون المسرحية لتصقل موهبتها بالدراسة.
ورثت حب الفن من أبيها الفنان الكبير محمد السبع صاحب المشوار الطويل والذي كان واحدا من أشهر فناني الزمن الجميل سواء في الأعمال الدرامية أو المسرحية السينمائية.
من أهم أعمالها الفنية مسلسل رأفت الهجان"" حيث قدمت شخصية "مونيكا" والتي بسبب حققت نجاحا كبيرا.
أيضا قدمت أعمالا أخري مثل "الحفار" و"جريمة علي الشاطئ الهادي" و"البراري والحامول" و"اسفة لا يوجد حل"، وفي السينما كان لها تواجد محدود في "نص أرنب" و"سيداتي آنساتي" و"لعبة الأشرار" و"بوابة ابليس".
وبعد رحلة فنية قدمت خلالها 42 عملا فنيا اعتزلت الفنانة صفاء السبع فجأة وذلك بعدما تزوجت من ضابط شرطة، حيث فضلت الاستقرار الأسري والتفرغ لرعاية زوجها وأسرتها، خاصة بعد أن أنجبت منه ابنتها الوحيدة " عبير ".
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