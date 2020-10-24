بجانب أحمد صلاح حسني.. رشا بن معاوية تكشف تفاصيل دورها في مسلسل واقع افتراضي

تشارك الفنانة رشا بن معاوية، بجانب الفنان أحمد صلاح حسني في مسلسل "واقع افتراضي" وهو اسم مبدأي للعمل.

قالت رشا في تصريح لـ "دوت الخليج" أنها تلعب شخصية سماح وهي الصديقة المقربة لإيمان العاصي، التي تعمل مديرة كوافير، فـأنا ذراعها اليمين بنت جدعة بنت بلد داعمة لصاحبتها وبعيش قصة حب من طرف واحد.

يذكر أن شاركت رشا في مسلسل "بخط الايد" والذي حقق نجاحا كبيرا جدا فور عرضه على شاشات التلفزيون.

"بخط الأيد" بطولة كل من أحمد رزق، ويسرا اللوزي، ورشا بن معاوية، وياسر علي ماهر، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وعدد أخر من النجوم، وهو من إخراج شيرين عادل، وتأليف هالة الزغندي.