في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن حسناء سيف الدين

تحتفل الفنانة حسناء سيف الدين اليوم السبت بعيد ميلادها فهي من مواليد 24 أكتوبر 1976 وقد أكملت اليوم عامها الـ 44 .

حسناء ممثلة أردنية من أصل فلسطيني، ولكنها مقيمة في مصر، حيث عاشت سنوات حياتها في القاهرة ودرست في إحدى الجامعات الخاصة.

وبدأت نشاطها الفني عام 2007 من خلال مسلسل "لحظات حرجة"، كما شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها "أسمهان" و"مذكرات سيئة السمعة" و"الصفعة".