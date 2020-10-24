موسى عمر يشارك في معرص فني افتراضي بقطر

مسقط ـ الوطن:

يشارك الفنان التشكيلي موسي عمر في المعرض الافتراضي “اتجاهات” بالدوحة خلال الفترة من ۲۰ أكتوبر الحالي وحتى 14 ديسمبر ۲۰۲۰م وذلك مع نخبة من الفنانين العرب، وينظم المعرض دار حصة للفنون في دولة قطر الشقيقة بإشراف الفنانة القطرية هنادي الدرويش وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا. يسلط هذا المعرض الافتراضي الضوء على أعمال منتقاة لأحد عشر فنانا عربيا يمثلون تجارب فنية متميزة، فإلى جانب مشاركة الفنان موسى عمر يشارك كل من هنادي الدرويش من قطر، وثريا البقصمي من الكويت، ومحمد العامري من الأردن، وأمنة النصيري من اليمن، وسمیر بن قويعة من تونس، وراشد دياب من السودان، ورؤوف الرفاعي من لبنان، وعبدالله الهيطوط من المغرب، وبشار الحروب وفلسطين، وعمر الشهابي من العراق.

وحول هذه الفعالية العربية الافتراضية قال الفنان موسى عمر: الشكر للفنانة هنادي الدرويش التي سعت جاهدة بأن تواصل ربط الفن التشكيلي العربي من خلال الفضاء الالكتروني والذي بلا شك سيوجد نوعا من التعارف الثقافي الفني بين المشاركين، ورغم الظروف التي أثرت على العالم جراء جائحة كورونا، إلا ان المسيرة الفنية مستمرة، وهذا يعكس إصرار الفنان وتعلقه بنتاجه في جميع الأوقات. سعيد جدا بقربي من الأصدقاء التشكيليين، وهم يقدمون لوحاتهم ضمن الواقع الافتراضي وحتما سنتعرف على أعمال جديدة مختلفة ومتميزة.

يعتبر موسی عمر من الفنانين البارزين في مساحة الفن التشكيلي العماني والعربي، وهو من أكثر الفنانين العمانيين الذين قدموا الفن التشكيلي العماني للعالم عبر مشاركاته الفنية المتعددة حول العالم على مدى ثلاثين عاما، ويتميز ببصمته الفنية الخاصة به والتي أفردت لتجربته الفنية مسارا مختلفا عن المتعارف عليه سواء من حيث المضمون أو من حيث التقنية التي يقوم باستخدامها.