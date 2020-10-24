من أمام البحر.. ندى بسيونى توجه رسالة إلى جمهورها

شاركت الفنانة ندى بسيونى، اليوم السبت، جمهورها عبر إنستجرام، صورة جديدة، من أمام شاطئ البحر بالإسكندرية.

وفى تعليقها على الصورة، قالت ندى بسيونى، موجهة رسالة لـ جمهورها: "بعد نجاته من الإعدام في اللحظة الأخيرة كتب دوستويفسكي لأخيه :

‏"حين أنظر إلى الماضي، ‏إلى السنوات التي أضعتها عبثًا وخطأً، ‏ينزف قلبي ألمًا ‏الحياة هبة، ‏كل دقيقة فيها يمكن أن تكون حياة أبدية ‏من السعادة ‏فقط لو يعرف الأحياء هذا ‏الآن ستتغيّر حياتي، ‏الآن سأبدأ من جديد"

كانت أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل لما كنا صغيرين الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي 2020"

مسلسل لما كنا صغيرين تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد".

وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.