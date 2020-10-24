تنشيطا للسياحة.. هاني شنودة يفتتح معرض ولاء حسان الفن التشكيلي بدهب

اقامت الفنانة التشكيلية ولاء حسان معرض فن تشكيلي باحد فنادق مدينة دهب بحضور الموسيقار هاني شنودة و محمد غنام ومجموعة من كبار شيوخ عرب سيناء.
وقد صرحت الفنانة ولاء حسان : قررت اقامة المعرض في مدينة دهب تنشيطا للسياحة رغم ظروف الكورونا، من خلال تقديم مجموعة من الصور التي تعبر عن المرأة ولذلك اختارت له اسم «هي» او بالفرنسية إل «Elle».
واعربت ولاء عن سعادتها بتشريف الموسيقار هاني شنودة لها في دهب وافتتاحه المعرض واعجابه باللوحات، وخاصة اللوحة التي رسمتها له تعبيرا منها عن محبتها اليه.
الجدير بالذكر ان الفنانة ولاء حسان قد انتهت مؤخرا من تنفيذ ديكورات فيلم قصير بعنوان «مكرونة بشاميل» بطولة: محمود فارس ومنى عز ولمياء السعداوي ومن اخراج المخرجة الموريتانية مي مصطفى اخو.
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