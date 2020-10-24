مصور دوت الخليج| جلسة تصوير لـ شيرين رضا بعدسة علي الخشاب.. شاهد

ظهرت الفنانة شيرين رضا في اليوم الثاني من مهرجان الجونه السينمائي في دورته الرابعه باطلالة بسيطة ، حيث ارتدت فستانا اسود في ابيض قصيرا تميز بالبساطة والرقة ، وشعرها الاشقر القصير مسندلا علي الكتف.

ولم تتكلف شيرين رضا في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.