سامو زين يتضامن مع حملة #إلا_رسول_الله

تضامن الفنان السوري سامو زين، مع الحملة الذي دشنها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم للدفاع عن الرسول.

ونشر سامو زين عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة مكتوب عليها "إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

تصدر هاشتاج #الا_رسول_الله يافرنسا "تويتر"، بعد ما ذكره إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عن الرسوم الساخرة، حيث تفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج.

وخلال كلمة ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الأربعاء، حيث قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: «سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا».