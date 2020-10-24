الجاكيت غيرة أم موضة.. البحث مستمر عن زوجة أحمد السقا

مازالت مها الصغير ضمن قائمة الأعلى بحثا على جوجل رغم مرور ما يقرب من 24 ساعة على ظهورها بصحبة زوجها أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

سبب التصدر هو الجاكيت الذي ارتدته مها الصغير فوق فستانها والذي أثار كثيرا من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة مع التبرير الذي انتشر بقوة وتحدث عن غيرة زوجها عليها.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، خالد النبوى، أشرف زكي، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج ولبلبة ويسرا ورانيا يوسف وياسمين صبري وغيرهم كثيرون.