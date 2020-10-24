نهال عنبر تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة 6 أكتوبر بالعجوزة

أدلت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بالعجوزة. وأكدت عقب الادلاء بصوتها على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجباً وطنياً على كل المصريين، وأحد صور التعبير عن قوة الانتماء حفاظا علي ما تحقق من انجازات ومكتسبات خلال الفترة الماضية مما ساعد علي العبور بالوطن الي مرحلة الاستقرار والتنمية. وناشدت جميع المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب ، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم لخدمتهم وخدمة الوطن .

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