ظهور رومانسي لـ عمرو يوسف وكنده علوش في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

ظهر النجم عمرو يوسف وزوجته كنده علوش على السجادة الحمراء في ثاني أيام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي افتتح مساء أمس الجمعة.

بدأ الزوجان في قمة الرومانسية والسعادة بإطلالة شبابية أنيقة.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.