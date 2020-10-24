مهرجان الجونة.. سعيد تغماوي: مقابلة عمر الشريف كانت شرف كبير

أعرب الفنان سعيد تغماوي عن فخره بتكريمه من مهرجان الجونة فى دورته الرابعة.

وأشار تغماوي أنه تلقي ألف رسالة بعد تكريمه، ولكنه لم يستطع قراءة منها إلا ١٠٠ فقط وأغلبهم فخورين بما وصلت إليه ويريدون هم أيضا الوصول لأحلامهم وأكد أنه يري أن أي شخص يؤمن بما يفعل سيصل لما يريد إذا كان لديه موهبة ويعمل ما عليه فعله.

وأضاف سعيد أنه مسلم وكان صغير السن وعربي ولم يكن ليصل إلي ما وصل إليه إلا بالإيمان بالمكتوب وبدعوات والديه.

وقال سعيد إن عمر الشريف كان أول من اقتحم العالمية وقدم العديد من الأدوار وأنه كبر مع أفلامه ومقابلته كانت في حد ذاتها إنجاز، وشهد المؤتمر حضور انتشال التميمي مدير المهرجان وبشرى.