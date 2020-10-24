مش قادر أودعه.. أيمن بهجت قمر يطالب إدارة الأهلي بإيجاد حل لعدم رحيل احمد فتحى

ناشد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، مجلس إدارة النادي الاهلي والمسئولين بضرورة إيجاد حل للجوكر أحمد فتحي حتى يختم حياته الكروية في القلعة الحمراء.

وكتب ايمن بهجت قمر عبر حسابه علي "تويتر":"‏مش قادر اودعك ❤ ماتشوفوا حل يا جدعان لازم يلعب النهائي ولازم يختم حياته في الاهلي"

يذكر أن، أحمد فتحي سيرحل بشكل رسمي عن صفوف النادي الأهلي عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، وستكون تلك المباراة هى الأخيرة له قبل أن ينتقل إلى فريق بيراميدز الذي تعاقد معه لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن انتهى تعاقده مع الأهلي.

تأهل النادي الاهلي الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك .

واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وجاء هدف الاهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .

وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه .