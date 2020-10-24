بدعيلك من قلبي.. ماذا قالت نادية الجندي عن مرض بسمة وهبة..شاهد

طالبت الفنانة نادية الجندي متابعيها بالدعاء للإعلامية بسمة وهبة بالشفاء، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، السبت الماضي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ونشرت نادية الجندي صورة عبر انستجرام لبسمة وهبة، وعلقت عليها "الصديقة العزيزة #بسمة_وهبة .. ربنا يشفيكي يارب ياحبيبتي وترجعي بلدك بالف سلامة.. بدعيلك من قلبي بالشفاء العاجل".



وكانت بسمة وهبة وثقت لحظة دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث ظهرت فيه ترتدي ملابس العمليات وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".



يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.