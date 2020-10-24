إلهام علي تقلق متابعيها بعد إصابتها ببعض أعراض كورونا

إلهام علي الفنانة السعودية أقلقت العديد من متابعيها بعدما كشفت عن إصابتها ببعض الأعراض التي جعلتها تفكر في إجراء بعض الفحوصات الخاصة بكورونا وتتواصل مع الجهات المختصة من أجل الاطمئنان على وضعها الصحي.

إلهام علي تقلق متابعيها بسبب أعراض كورونا

إلهام علي نشرت عبر حسابها على "تويتر" تدوينة كشفت من خلالها عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وأنها تشعر ببعض الأعراض المشابهة لفيروس كورونا، وأكدت إلهام علي في تدوينتها أنها تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ولذلك حاولت التواصل من أجل التحدث مع المتخصصين حيث أنها أصبحت تشعر بحالة من الخوف لدرجة جعلتها تتصل بوزارة الصحة السعودية أكثر من مرة من أجل الاطمئنان لكنهم أكدوا لها أن ما تشعر به نتيجة تغير في الجو وليست أعراض كورونا فقالت: "ارتفعت حرارتي وجاني زكام اشغلت وزارة الصحة بإتصالاتي اللي تستقبل الإتصال شوي وتعطيني بلوك، كثر ما اتصل و أشرح مستجدات وضعي الصحي وتحاول تقنعني إن الأعراض بسبب تغيير الجو وماهي اعراض كورونا".

إلهام علي تستعد للخضوع لفحوصات كورونا

إلهام علي أكدت أنها تمر بحالة قلق مستمرة وصلت إلى درجة "الوسوسة" حسب وصفها، لذلك فكرت في أن تبدأ إجراءات من أجل خضوعها لفحوصات كورونا حتى تشعر براحة نفسية بعد هذه الساعات الصعبة التي مرت بها فكتبت: "حجزت موعد للفحص علشان أرتاح نفسيًا فعلاً ما أسوأ من كورنا إلا وسوسة كورونا"، وأضافت الفنانة إلهام علي: "هنا مشكلتي، الوسوسة صرنا لو نعطس نشك يارب ينتهي هذا البلاء بالقريب العاجل"، كما كشفت الفنانة السعودية أنها أجرت خلال الفترة الماضية أكثر من فحص لفيروس كورونا فكتبت: "فوق الخمس مرات سويت الفحص، من الأنف، وفحص عن طريق الفم، والحين موعد الفحص السادس أشغلتنا هالكورونا".

أحدث الأعمال التي شاركت فيها الفنانة إلهام علي

إلهام علي انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "بلال السادس" المقرر عرضه في بداية العام المقبل، وهو يعتبر من أحدث الأفلام التي تنتظرها قاعات السينما في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، وقد تم تصوير الفيلم في أكثر من منطقة من بينها مدينة أبها وجازان ويكشف الفيلم عن سحر الطبيعة التي تتواجد في المملكة، وتدور أحداثه حول عائلة تصل إلى أحد الأماكن المجهولة التي لم يراه بشر من قبل، ويواجهون مجموعة من الأحداث والمفارقات الكوميدية، ويشارك في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة زارا البلوشي، ومحمد الهاشم، وفيصل العمري، ونورة عصر، وسعيد صالح، وسمير ناصر، والعمل من إخراج حيدر سمير.