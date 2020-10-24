Gemini Africa تعلن الفائزين في Uplift4GFF بتغطية مباشرة مع TikTok

أعلنت Gemini Africa عن تفاصيل المسابقة Uplift4GFF إحدى المبادرات الهامة التي تجري في النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فعاليات أول أيام مهرجان الجونة وفي حضور جانب كبير من الإعلاميين والفنانين.
تواجد 10 متسابقين يقدمون أفكارها من أجل تطوير صناعة السينما وتعزيزها بشكل عام. وكان لدى كل متسابق 4 دقائق لعرض فكرته، بينما تقوم لجنة التحكيم بتقييم الأفكار على الفور.
وكان من أبرز المشاركين، مشروع Captain Boy الذي يسعى للخروج بالمحتوى العربي للعالمية. ثم جاء مشروع Hall of Talents التي تسعى لسد الفجوة بين أصحاب المواهب وصناع الأفلام عن طريق منصتها الخاصة.
ومشروع Cinemates الذي يسعى لتوثيق تاريخ السينما المصرية، ومشروع I protect الذي يعمل على حقوق الملكية الفكرية لصناع المحتوى. ثم توالت بقية المشروعات في تقديم أفكارها لعزيز صناعة السينما وتطويرها عن طريق إستخدام التكنولوجيا.
وتكونت لجنة التحكيم من كل من عدلي توما الرئيس التنفيذي لـ Gemini Enterprises Africa ، و مؤسس مهرجان الجونة الأستاذ نجيب ساويرس، إلى جانب الفنانة شيرين رضا ، وممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية ناردين فرج ، وشيرين ماجيرا مديرة تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في TikTok.
وأشاد نجيب ساويرس بالجهد المبذول من جانب Gemini Africa من أجل القضاء على الفقر ، وقال: "إن إحدى الطرق الفعالة للغاية للقضاء على الفقر هي التركيز على ريادة الأعمال ، وخاصة بين الشباب لما لهم من قدرة على تغيير أي صناعة ".
وتحدث عن ضخامة صناعة السينما وأهميتها وكيف يمكن للتكنولوجيا تطويرها . وأضاف أن معايير لجنة التحكيم ستعتمد على جودة الأفكار ومدى تأثيرها على الصناعة. و أعلنت لجنة التحكيم عن الفائزين الثلاثة في المسابقة على النحو التالي ، حيث جاء في المرتبة الثالثة "Egyptian Cinema Experience" التي قدمت فكرة لأول متحف سينمائي من نوعه بتقنية الواقع الافتراضي. وجاء في المرتبة الثانية "دروفي" الذي يقدم استوديو متخصص لتطوير الأفلام التفاعلية.
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