Gemini Africa تعلن الفائزين في Uplift4GFF بتغطية مباشرة مع TikTok

أعلنت Gemini Africa عن تفاصيل المسابقة Uplift4GFF إحدى المبادرات الهامة التي تجري في النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فعاليات أول أيام مهرجان الجونة وفي حضور جانب كبير من الإعلاميين والفنانين.

تواجد 10 متسابقين يقدمون أفكارها من أجل تطوير صناعة السينما وتعزيزها بشكل عام. وكان لدى كل متسابق 4 دقائق لعرض فكرته، بينما تقوم لجنة التحكيم بتقييم الأفكار على الفور.

وكان من أبرز المشاركين، مشروع Captain Boy الذي يسعى للخروج بالمحتوى العربي للعالمية. ثم جاء مشروع Hall of Talents التي تسعى لسد الفجوة بين أصحاب المواهب وصناع الأفلام عن طريق منصتها الخاصة. ومشروع Cinemates الذي يسعى لتوثيق تاريخ السينما المصرية، ومشروع I protect الذي يعمل على حقوق الملكية الفكرية لصناع المحتوى. ثم توالت بقية المشروعات في تقديم أفكارها لعزيز صناعة السينما وتطويرها عن طريق إستخدام التكنولوجيا.

وتكونت لجنة التحكيم من كل من عدلي توما الرئيس التنفيذي لـ Gemini Enterprises Africa ، و مؤسس مهرجان الجونة الأستاذ نجيب ساويرس، إلى جانب الفنانة شيرين رضا ، وممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية ناردين فرج ، وشيرين ماجيرا مديرة تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في TikTok.