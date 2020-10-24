رسالة غاضبة من أحلام إلى الرئيس الفرنسي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله

تضامنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مع الحملة الذي دشنها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم للدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

ونشرت احلام عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي وجهه آثار حذاء وعلقت "اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك بحق رسولك الكريم بأبي انت وامي يا رسول الله ‫#إلارسول_الله".



تصدر هاشتاج #الا_رسول_الله يافرنسا "تويتر"، بعد ما ذكره إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عن الرسوم الساخرة، وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج.



وخلال كلمة القاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الأربعاء، قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: «سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا».