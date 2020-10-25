مهرجان الجونة.. أروى جودة تتحدث لـ دوت الخليج عن مشاركتها في مسلسل نمرة اتنين

كشفت الفنانة أروى جودة تفاصيل مشاركتها في مسلسل نمرة اتنين، وقالت ان هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها مع المخرج هاني خليفة، ولفتت الي أنها تحبه كثيرا، ومنذ فترة تتمنى أن تعمل معه.

وقالت إن المميز في مسلسل نمرة اتنين إنه عبارة عن 8 حلقات منفصلين عن بعضهم البعض، وله مؤلفون ومخرجون مختلفون عن بعضهم البعض، لافتة إلى العمل يتحدث عن تفسير نمرة اتنين من خلال مجموعة من المواضيع المهمة.

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