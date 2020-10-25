كشفت الفنانة أروى جودة تفاصيل مشاركتها في مسلسل نمرة اتنين، وقالت ان هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها مع المخرج هاني خليفة، ولفتت الي أنها تحبه كثيرا، ومنذ فترة تتمنى أن تعمل معه.
وقالت إن المميز في مسلسل نمرة اتنين إنه عبارة عن 8 حلقات منفصلين عن بعضهم البعض، وله مؤلفون ومخرجون مختلفون عن بعضهم البعض، لافتة إلى العمل يتحدث عن تفسير نمرة اتنين من خلال مجموعة من المواضيع المهمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهرجان الجونة.. أروى جودة تتحدث لـ دوت الخليج عن مشاركتها في مسلسل نمرة اتنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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