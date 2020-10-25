صور فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة.. النجوم بأزياء غريبة وخالد النبوي يظهر مع عائلته

خطف عدد من النجوم الأنظار في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، وتلقى عدد منهم الانتقادات بسبب الإطلالات الغريبة التي ظهروا بها على السجادة الحمراء.

إطلالات غريبة لنجوم الفن في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

وتلقى عدد من النجوم الانتقادات في مهرجان الجونة السينمائي بسبب إطلالاتهم الغريبة على السجادة الحمراء في فعاليات وعروض اليوم الثاني من المهرجان، وخاصة إطلالات النجوم الشباب مثل الممثلة زينب غريب وإسلام إبراهيم وكذلك أحمد مالك، بالإضافة إلى محي إسماعيل، وتلقى هؤلاء السخرية بسبب أزيائهم في اليوم الثاني من المهرجان والتي رآها البعض غير متناسقة ومثيرة للسخرية.

نجوم اليوم الثاني من مهرجان الجونة

وشهد اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي حضور عدد من النجوم للفعاليات منذ بداية اليوم، وعلى رأسهم شيرين رضا وهالة صدقي وإلهام شاهين وأشرف زكي وروجينا وكندة علوش وعمرو يوسف وإنجي المقدم ونسرين طافش ومنة شلبي وآيتن عامر ورانيا يوسف ومحمد فراج وميس حمدان وبشرى ورشا مهدي وخالد الصاوي وأحمد داوود وعلا رشدي وأمينة خليل وأروى جودة وأحمد السقا وعدد من النجوم.

ظهور عائلة خالد النبوي لأول مرة في فاعلية فنية

ومن أبرز لقطات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي ظهور الفنان خالد النبوي مع أسرته لأول مرة في فعاليات فنية وعلنية، حيث من المعروف عن الفنان خالد النبوي حرصه على إبعاد أسرته عن الإعلام والأضواء، ونشرت المذيعة بوسي شلبي صورة من المهرجان لخالد النبوي مع زوجته وابنيه مع الفنانة يسرا، وتفاعل النجوم مع ظهور خالد النبوي مع أسرته في لقطة نادرة، والتي جاءت بعد ظهور آسر ياسين أيضاً مع أبنائه في حفل الافتتاح.

وسلم الفنان خالد النبوي جائزة المهرجان "عمر الشريف" إلى الفنان سعيد تغماوي، والذي أقام ندوة اليوم للحديث عن تكريمه في المهرجان، وشهد أيضاً اليوم الثاني من المهرجان فعالية خاصة بالفنانة يسرا لمسابقة تمثيل مع إحدى شركات الاتصالات، وكذلك الفعالية الأبرز بعرض فيلم " The Furnace "، والذي يشارك به أحمد مالك وذلك بحضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.

تجاهل كورونا وانسحاب النجوم من فيلم أحمد مالك

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة انتقادات من قبل الجمهور والمتابعين بسبب استمرار تجاهل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وظهور عدد من النجوم في تجمعات وبدون التزام بإجراءات التباعد وعدم ارتداء كمامات، بالإضافة إلى انسحاب عدد كبير من النجوم من عرض فيلم " The Furnace" قبل نهاية الفيلم، وذلك بعد الحضور على السجادة الحمراء، وهو ما جعل البعض يتهمهم بعدم الاهتمام أيضا بالفعاليات الفنية للمهرجان وعروض الأفلام.