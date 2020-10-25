5 تصريحات لـ ياسمين صبري أثارت سخرية الجمهور على هامش مهرجان الجونة السينمائي

ياسمين صبري تصدرت مواقع التواصل بعد ظهورها المثير للجدل في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وتعرضت لموجة كبيرة من السخرية بسبب تصريحاتها ولقطاتها في الحفل.

ياسمين صبري: استثمرت وقتي في فترة كورونا في الزواج

وأثارت ياسمين صبري السخرية والجدل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بسبب تصريحاتها في اللقاءات الإعلامية على هامش المهرجان، وأولها حديثها عن زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقالت إنها لا تريد أن تضيع وقتها وتستثمر وقتها دائماً، وهو ما فعلته في فترة كورونا والحظر الصحي، واستثمرت وقتها في الزواج من أحمد أبو هشيمة.

ياسمين صبري تعلق على جدل سيارتها الفارهة

ولم تسلم ياسمين صبري من الانتقادات في تصريحاتها مع الإعلامية لميس الحديدي، خاصة بعدما تحدثت عن عدم حضورها للأفلام في مهرجان الجونة لعدم امتلاكها الوقت، بالإضافة إلى تعليقها الأول على جدل سيارتها الفارهة التي أهداها إليها أحمد أبو هشيمة، وقالت إن ذلك الجدل معرض له الشخصيات الشهيرة، وإنها تتفهم ذلك لأنها حصلت على الشهرة تدريجياً ولا تستطيع التحكم فيما يقوله الناس ولا تجد عيب في الاستمتاع برزق الله لها.

ياسمين صبري تثير السخرية بسبب جهلها بقضايا المرأة

ومن أبرز التصريحات التي تسببت في حالة هجوم وسخرية واسعة على ياسمين صبري هو حديثها عن قضايا المرأة في أعمالها، وعبرت عن عدم وجود قضايا تدافع عنها للمرأة رغم تصريحها إنها تحب تقديم كل ما تمر به المرأة يوميا، وقالت في تصريحها:"أنا بحب المرأة وبحب أعمل حاجات للمرأة.. مفيش قضية أوي ندافع عنها.. بحب الحاجات اللي الست بتمر بيها كل يوم أو عندها مشكلة أحطها في الفيلم أو المسلسل".

ياسمين صبري تتصدر مواقع التواصل بسبب افتتاح الجونة

ولم تتوقف تصريحات ياسمين صبري المثيرة للسخرية والجدل على هامش مهرجان الجونة، وتعرضت للسخرية بسبب وصفها لعام 2020 بـ"الحياة حلوة"، رغم أزمة كورونا وما حدث من تأثيرات سلبية حول العالم بسببه، وكذلك بسبب عدم معرفتها لإجابة سؤال "ماهو ثلث الثلاثة؟" وقالت إنها لا تفهم في الحسابات.

نظرة ليلى علوي لياسمين صبري تحتل مواقع التواصل

ومن المواقف التي أثارت الجدل لياسمين صبري، بجانب التصريحات، التقاط صورة للفنانة ليلى علوي وهي بجانب ياسمين صبري على السجادة الحمراء، وظهرت وهي تنظر إليها بطريقة ملفتة للانتباه، وهو ما فسره البعض انه استغراب منها على تصريحاتها أو بسبب الغيرة منها وتداول الجمهور الصورة بتعليقات مختلفة حول تفسير نظرة ليلى علوي الملفتة إلى ياسمين صبري.