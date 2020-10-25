كتب نبيل عبدالحميد مدير اعمال اكرم حسني، عبر حسابه على فيسبوك: "حبايبي النهاردة اول يوم تصوير فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، نيللي كريم، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، لبلبة، درة، محمد علاء، اخراج محمد سامي، انتاج وائل عبد الله، فكرة أكرم حسني ومحمد سامي، سيناريو وائل عبدالله.. كل اللي طالبة منكم دعوة حلوة من قلبكم".
يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل بـ ١٠٠ وش وحقق نجاحا كبيرا جدا فور عرضه في شهر رمضان الماضي ٢٠٢٠، ولاقى إعجاب المشاهدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تصوير فيلم العميل صفر اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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