عرض مسرحي للأطفال على مسرح ساقية الصاوي عن التراث المصري

تستضيف ساقية الصاوى لأول مرة العرض المسرحى "الهلع وين"، في الساعة الثالثة مساء الجمعة المقبل الموافق 30 من أكتوبر الجاري، على مسرح الحكمة، وهو من تأليف وإخراج زينب حافظ.

العرض ترفيهي تعليمي للأطفال مستوحى من التراث المصري عن الجمال والحكمة في الأساطير المصرية، حيث تتقابل الوحوش مع ولد وفتاة للاحتفال بعيد ميلاد جدهما، فيجدان برنامجا سحريا على هاتفهما المحمول يدلهما على كنز خفي، ولكن في الطريق يقابلان بعض الصعاب بلقاء "أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة والنداهة والمومياء والشبح والساحرة الشريرة والمراية الكاذبة"، وعلى الأطفال أن يخوضوا جميع التحديات للعبور لاكتشاف طريقة ما للعبور من كل بوابه وهزيمة الوحوش و ساعدهم ذلك على فهم انسانيتهم عن طريق الرحلة.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.