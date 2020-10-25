تعرف على دور دينا ماهر في مسلسل أبلة فاهيتا

تشارك الفنانة دنيا ماهر خلال أحداث مسلسل "أبلة فاهيتا" بدور بائعة ورد، حيث من المقرر أن تبدأ تصوير دورها الفترة المقبلة.



من ناحية أخرى تحدثت الفنانة دنيا ماهر عن شخصية نجلاء بمسلسل بـ100 وش وقالت: "أنا سعادتى كبيرة أوى إن الناس ضحكت بسببى".

وأضافت دنيا ماهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أنا كنت كاتبة على الفيس بوك قبل المسلسل يا رب دور كوميدي"، موضحة أن دورها فى شخصية نجلاء أتى لها بعد أيام من نشرها لرغبتها فى الكوميديا.

وأكدت أنها كانت سعيدة برد فعل الجمهور فى مسلسل 100 وش، خاصة دورها على.

وأشادت بالمخرجة كاملة أبو ذكرى قائلة: "الأستاذة كاملة من المخرجين اللى فعلا بيبقوا رزق للمثل"، لافتة إلى أن مسلسل "بـ 100 وش" سيعيش على مدار السنين، نظرا لأنه من المسلسلات التى لها جودة وإخلاص من فريق العمل.

وأوضحت أن شخصية نجلاء بمسلسل 100 وش أثرت عليها فى حياتها الشخصية، مضيفة: "أنا كنت رغاية جدا الفترة بتاعة نجلاء، وكان صحابي بيستغربوا.

.وتابعت أنها سعيدة برد فعل الجمهور على استخدام كلامها فى المسلسل "كوميك" فى حياتهم اليومية