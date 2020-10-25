ابنة رجاء الجداوي ترد على دخول الحشرات في مقبرة والدتها

حرصت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي،على الرد على سؤال إحدى المتابعات لها عبر إنستجرام حول مقبرة والدتها الراحلة.

وكتبت المتابعة :" معلش يا أميرة تقبلي مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار.. كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟".

لترد ابنتها أميرة قائلة:"إن المقبرة تتعرض للترميم منذ أكثر من عام وهي غير مسؤولة عنها وقالت "هي بالفعل تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها؟ فقالت أنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولون، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة".