في عيد ميلاه.. معلومات لا تعرفها عن نصر حماد شبيه عادل إمام

يصادف اليوم عيد ميلاد نصر حماد والذي ولد في 25 اكتوبر 1958 ،حيث أكمل اليوم عامه الـ 62 .

نصر حماد بدأ مشواره الفني في الثمانينات من القرن الماضي وشارك في افلام المقاولات في هذه الفترة ولكنه اختفى باختفاء هذه الأفلام، وقد حاول لسنوات إستغلال الشبه الكبير بينه وبين عادل إمام من خلال الحديث بنفس أسلوبه وارتداء نفس ملابسه، إلا أن هذه المحاولات لم تفده.

اتجه بعد ذلك للعمل بالدراما الخليجية وقرر التركيز بها ومن أبرز أعماله عجيب غريب وزمان لول.