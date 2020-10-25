شاهد.. عمرو دياب يطرح برومو موسيقيا لأحدث أغنياته الجو جميل

طرح النجم عمرو دياب برومو موسيقيا لأحدث أغنياته "الجو جميل"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولم يكشف عن موعد طرحها أو تفاصيلها، وذلك بعد طرحه أغنية "أهي أهي" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس عادل حقي.

وتصدر الهضبة عمرو دياب، تريند موقع "جوجل"، بعد طرحه أغنية "أهي أهي" بمشاركة اليونانية إيريني بابادوبلو. ويتعاون عمرو دياب في أحدث أغنياته "أهي أهي"، مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، والتوزيع الموسيقي والميكس لعادل حقي. وقد تم الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان وإسبانيا، حيث شارك في العزف كل من انريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "اوكرديون" ، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد "أهي أهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان، حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر" و"حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999. وتعد ايريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات وحققت أحدث أغنياتها "رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان. وتقول الأغنية: "في حد نشوفه بالعين نبتسم.. نسلم والموضوع يتحسم.. جماله بالإيد عمره ميترسم ظلم لتفاصيل حلوة كتيرة فيه.. أهه أهه أهه فرحة حياتي أهه ما هو دا اللي لما عدى كله اتجنن عليه".

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