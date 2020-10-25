بإطلالة أنيقة درة تبهر متابعها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة وبسيطة، حيث ظهرت في الصورة بجاكت جينز، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وظهرت الفنانة درة، خلال شهر رمضان الماضي خلال مسلسل "الحرملك 2"، وقدمت من خلاله دور "حنة"، وهي شخصية صنع القدر منها إنسانة بلا مشاعر.. ويتواصل الصراع في الحرملك". كما شاركت في شهر رمضان الماضي في برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا"، والذي قدمه كلا من الفنانة رزان مغربي، والفنان أحمد السقا. وبعد فوز الفنانة درة على الفنان أحمد السقا بمبلغ 100 ألف جنيه، تبرعت بالمبلغ لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب، كما وجهت الشكر للدكتور مجدي يعقوب على ما يقوم به من جهد، متمنية أن يستفيد الكثير من الأطفال من المبلغ.

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