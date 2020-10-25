إنجي المقدم فى إطلالة جريئة على الريد كاربت

نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت إنجي المقدم في الصور بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بفسان أحمر مكشوف البطن، وشعر منسدل على كتفيها على الريد كاربت فى مهرجان الجونة السينمائى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وتتواصل فعاليات مهرجان الجونة حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.