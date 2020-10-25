احتفاء بيوم الشباب العماني .. جمعية الاجتماعيين العمانية تعلن نتائج مسابقة (كيف ترى عُمان 2040؟)

مسقط ـ “الوطن” :

احتفاء بيوم الشباب العُماني الذي تحتفل به السلطنة اليوم فقد أعلنت جمعية الاجتماعيين العُمانية امس عن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل مقال اجتماعي، والتي طُرِحت في شهر يوليو 2020 للإجابة على التساؤل: كيف ترى عُمان 2040؟، حيث هدفت المسابقة إلى استثمار الخيال السوسيولوجي والإثراء الاجتماعي والمعرفي وذلك من خلال تقديم قراءات في استشراف المستقبل العُماني، وإيماناً من جمعية الاجتماعيين العُمانية بالنهج التشاركي لمؤسسات المجتمع المدني كأحد القطاعات المهمة في صياغة رؤية عُمان تأسست فكرة المسابقة والتي على أثرها نفذت الجمعية محاضرة حول الكتابة الصحفية (المقال الاجتماعي نموذجاً) قدمها الدكتور عبد الله الكندي من قسم الاعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس عبر منصة زوم.

وحصلت عزيزة المقحوصية على المركز الأول في المسابقة بمقالها “مجتمع إنسانه مبدع 2040″، وفازت أبرار الحضرمية بالمركز الثاني في المسابقة بمقالها “عُمان 2040 آمال وتطلعات”، وحصدت حليمة المعنية المركز الثالث بمقال : كيف ترى عُمان 2040؟ .

تجدر الإشارة إلى ان جمعية الاجتماعيين العُمانية استقبلت ما يقارب (16) مقالاً من مختلف محافظات السلطنة، تناولت محاور متنوعة لرؤية عُمان متمثلة في: الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، الحوكمة والأداء المؤسسي، والبيئة المستدامة، حيث خضعت هذه المقالات إلى التقييم وفق معايير وأسس كتابة المقال الاجتماعي من قبل لجنة التحكيم التي تشكل أعضاؤها من الكاتبة أمامة اللواتية، والباحثة عالية السعدية والباحث في العلوم الفلسفية محمد اللواتي. وتعدُّ مسابقة أفضل مقال اجتماعي حول رؤية عُمان 2040 أولى المسابقات التي أقامتها جمعية الاجتماعيين العُمانية تعزيزاً للحقل الاجتماعي ودعماً لفئة الشباب العُماني باعتباره شريكا أساسيا في صياغة الرؤى الاستشرافية.