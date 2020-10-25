بدء استقبال المشاركات لجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته النبوية العطرة وتعميق حب المصطفى

المسابقة تعبير عن مقدار المكانة العظيمة لخير البشر في وجدان أبناء الإنسانية جمعاء

متابعة ـ فيصل بن سعيد العلوي :

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الخامسة لجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في فئتي الشعر الفصيح والشعر الشعبي تحت شعار (تجمل الشعر بخير البشر) حيث بدأ أستقبال المشاركات من يوم أمس ووتستمر حتى 31 يناير من العام المقبل، وتستهدف الجائزة مديح الرسول وسيرته النبوية العطرة وإلى تعميق حب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوب الأجيال المعاصرة المحاطة بالكثير من الأفكار والتيارات التي تسعى للانحراف بهم عن طريق الهداية، كما تهدف إلى تشجيع المواهب الشابة وصقلها وتنميتها، والأخذ بيد الشباب ليترجموا نبوغهم إلى أشعار تخدم الإسلام، وكذلك التأكيد على أهمية الشعر في وحدة الأمة الإسلامية والعربية، وربط شباب الأمة بحضارتها، وتدعيم الهوية العربية، وتعريف الجمهور بقيمة فن الشعر ومدى تأثره بواقعنا وتأثيره عليه، من خلال التجارب الشعرية، والقصائد الملقاة على لسان المتسابقين، إضافة إلى تعزيز الجهود التي تهدف إلى المحافظة على التراث الأدبي واللغة العربية، وإحياء التراث من الأشعار الإسلامية القديمة والألوان الشعرية الحديثة في مناخ يغلب عليه روح المنافسة والتفاعل.

وتستهدف المسابقة جميع الشعراء من مختلف دول العالم الإسلامي في مختلف الأعمار، حيث تقدم جائزة للمركز الأول تصل إلى مليون ريال قطري بواقع ثلاثة فائزين في كل فئة، كما ستقوم لجنة جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بطباعة ونشر القصائد الفائزة في ديوان واستخدامها في مشاريع إنتاجية أخرى وتسجيل وإنتاج سي دي للشعراء الفائزين في استوديوهات كتارا.

وكان قد فاز الشاعر جمال الملا بالمركز الأول عن قصيدته (النبي) في الدورة الأولى من المسابقة في فئة الشعر الفصيح الذي انطلقت به المسابقة منفردا وتم العام المنصرم إطلاق أول كتاب تحليلي لقصيدة (النبي) للشاعر جمال الملا الفائز بالمركز الأول في الدورة الأولى للجائزة، بعنوان (قراءات في الصورة الشعرية والتناص والمديح النبوي في قصيدة النبيﷺ). وفاز الشاعر حمود المخيني بالمركز الثالث في الدورة الرابعة من المسابقة في الشعر الشعبي بقصيدته ( طواف حول الكعبة).

وكان الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” قد ذكر ان هذه المسابقة تعبير بسيط عن مقدار المكانة العظيمة لخير البشر في وجدان أبناء الامتين العربية والإسلامية بل الإنسانية جمعاء، إذ جاءت الرسالة المحمدية رحمة لكافة البشر مصداقا لقوله تعالى “وما أرسلناك الا رحمة للعالمين”. لتكون هذه المسابقة بحق نقطة اشعاع في حب الرسول الكريم وإبراز رسالة الإسلام العظيم، وتعزيز مكانة اللغة والثقافة والشعر العربي.