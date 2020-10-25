"شقيقات في حب السينما": لا نسعى لخلق رابطة فيمنست لكن نريد التعبير عن وجودنا

عُقدت على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي ندوة خاصة عن روايات رابطة شقیقات في حب السينما، بحضور مؤسسي الرابطة المخرجة الجزائرية لينا سويلم المخرجة المصرية كوثر يونس والمخرجة الفلسطينية الأردنية دينا ناصر و دوروثي میریام كلو صحافیة جزائریة فرنسية، تحدثوا فيها حول أهداف الرابطة.

قالت المخرجة دينا ناصر إن مشاركتهم في مهرجان الجونة هي الاولي لهم وانهم سعداء بالتعريف عن انفسهم وعن نشاطهم، واضافت نحن ٩ مخرجات روايات افلام التسجيلية موجودين بالوطن العربي نساعد بعض لانتاج ٩ افلام ونتطلع أن تكون تجاربنا ذات مواضيع جديدة ورؤية مختلفة، واليوم نحنا هنا لنقدم ونطرح أنفسنا ونخبر المختصين بصناعة السينما اننا موجودين.

بالنسبة للخطوات القادمة توقفت بسبب كورونا لكننا نتكلم مع بعض ونساند بعض والآن نقوم بتدشين موقعنا الإلكتروني ونعمل علي السيناريوهات القادمة، والرابطة سيكون لها موقع إليكتروني قريبا ومن خلال إستمارة مشاركة يمكن لصناعات السينما في الوطن العربي الانضمام لنا ، ومن يحتاج إلي مساعدتنا أو حتي من يريد طرح أفكار جديدة سيستطيع التواصل معنا.

المخرجة الجزائرية لينا سويلم أكدت علي إنها محظوظة بعرض أول أفلامها جزائرهم في مسابقة الأفلام التسجيلية مهرجان الجونة، قائلة: "كنت أواجه مشاكل في التواصل مع المهرجانات أو اختيار الأفضل بالنسبة لإرسال أفلامي وكان ينقصنا بعض الخبرة في التواصل مع صناع السينما الآخرين في العالم العربي، وهذا ما ستساعد فيه الرابطة التواصل مع بعضنا البعض، وتوافر المعلومات في مكان يمكننا الوصول إليه.

المخرجة المصرية كوثر يونس قالت إن مبادرة "راویات" تجمع صانعات أفلام من مختلف أقطار الشرق الأوسط وشمال افریقیا ودول المهجر، بهدف خلق مشهد جديد على مستوي المنطقة وخارجه، والهدف أن تولد مساحات للتواصل والدعم والرعایة للأصوات السینمائیة النسائیة الجدیدة والمترسخة بالفعل، لخلق صناعة أكثر ابداعًا.

وأضافت كوثر: نحن مجموعة مستقلة لا نتبع جهه فكل بلد بها قوانين وقواعد ومن المبكر الحديث مع الحكومات عن نشاطنا ، كلنا مستقلين ولذلك قمنا بتدشين الرابطة لتسهيل الحياة ، كل فيلم له قوام خاص لكن إذا نظرتي ستجدي شيء متشابه وليس لدينا دعم من أي جهة حكومية، نحن لا نبحث عن مخرجات في كل بلد فنحن مجموعة أسسنا شيء ونرغب طبعا بانضمام مخرجات آخرين لنا وهناك مخرجات مصريات وعرب يعرفون عن المشروع لكن لا يستطيعوا المساعدة إلا عندما يكون لدينا كيان قائم بالفعل

واختمت المخرجة دوروثي میریام كلو، الحديث قائلة: لم نفكر في دعم فيلم بعينه ولكن نفكر كصناع فيلم لفتح طريق وتقديم تسهيلات أو معلومات، ولازلنا في في مرحلة بناء كيان ، فمثلا نحن كمخرجات نحتاج إلي تمويل و ددعم قوي من مكان آخر لنذهب إلي المهرجانات وكثيرا ما نجد صعوبة ولا نعرف كيف نجد الأشخاص التي تساعدنا ، ووجودنا كمخرجات عربيات في المنطقة مهم وليس لدينا حاليا غير مهرجان الجونة وهذا شيء جيد بالنسبة لنا لوجودنا للتعريف عنا، نحن بحاجة إلي وجود أساس لنا في المنطقة العربية؛ وسيكون لدينا شراكات وحضور آخر لنا في مهرجانات أخري، وهذا أول اجتماع لنا، نحن في مرحلة التعريف عن أنفسنا، فمجتمعنا ينظر إلي النساء كأقلية ومن خلال الرابطة نحاول أن نتعامل مع هذا المنظور، ونحاول أن نتواجد بطريقتنا للتعبير عن أنفسنا.