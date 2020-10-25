منصة الجونة في يومها الثالث تناقش قضية الأطفال اللاجئين.. تفاصيل

شهد ثالث يوم لمهرجان الجونة السينمائي حلقة نقاش المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس تحت عنوان "الأطفال مهمون" وأدارته الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، وبمشاركة كل من الأستاذ كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية ومعالي السفيرة د. هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والممثلة الشهيرة كندة علوش إضافة إلى مشاركة افتراضية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

قالت د هيفاء أبو غزالة إن جامعة الدول العربية تعمل جاهدة علي وضع خطة شاملة لتأهيل الأطفال اللاجئين

بالاضافة الي العمل علي برلمان للاطفال ليتم تدريبهم علي العملية الديمقراطية.

من ناحيته أشار كريم أتاسي أن منطقتنا العربية تضم أكبر عدد لاجئين في العالم وخص بالذكر مصر التي تضم أكثر من 85 ألف طفل لاجئ من بينهم 4 آلاف طفل أتوا لمصر بدون ذويهم و ذلك هم أصعب الحالات لأنهم فقدوا كل شئ الأهل و الوطن.

و اضافت المهندسة نورا سليم أن 80% من السيدات المتزوجات يتعرضون للعنف البدني من قبل أزواجهن وهذه نسبة كبيرة و مقلقلة، لأن العنف ضد المرأة في نفس أهمية العنف ضد الطفل لأنة يؤدي إلى تفكك أسري. و قالت أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تتعاون مع عديد من الجامعات الأهلية لتقديم الدعم النفسي عن طريق أخصائيين منادية بحق الطفل في اللعب و الأمان.

وناشدت الفنانة كندة علوش علي أهمية استخدام منابر التواصل الاجتماعي لنشر الوعي عن قضية اللاجئين منادية الأمم المتحدة لنشر فكرة العمل التطوعي خاصة وسط الأجيال القادمة.

و ختمت حلقة النقاش المخرجة نادين لبكي التي شددت علي أهمية دور السينما علي تسليط الضوء علي قضية العنف ضد الطفل.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان الجونة السينمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وذلك للدفاع عن اللاجئين في مصر. حيث يسعى مهرجان الجونة السينمائي في النهوض بعمل المفوضية والدعوة للاجئين في مصر والعالم من خلال مختلف الخدمات والمنصات وحلقات النقاش التي يقدمها مهرجان الجونة السينمائي.