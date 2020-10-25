محمد عبد الرحمن يروج لـ الخطة العايمة بصورة مع غادة عادل وعلي ربيع.. شاهد

وظهر على ربيع في الصورة بصحبة النجمة غادة عادل وعلي ربيع من كواليس فيلمه الأخير الخطة العايمة وعلق "أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية ????????❤️الخطة العايمة بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي #على_الله_التساهيل "

تدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.



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