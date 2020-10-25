يحيى حمزة مذيع أون يخطف الأنظار فى تغطية مهرجان الجونة

خطف يحيي حمزة مذيع قناه اون الأنظار خلال تغطيه مهرجان الجونه حيث لقى إشاده كبيرة من جانب المتابعين على السوشيال ميديا .

وتمثلت الإشاده في كونها المرة الأولى التي يقدم فيها يحيي مهرجان فني ؛ حيث سبق له وكان يقدم برنامج رياضي على قناة أون سبورت .

ويغطي يحيي حمزة فعاليات المهرجان ومعه المذيعتين لما جبريل و مريهان عمرو.

وكان حمزة قد أعرب عن سعادته بتغطية حدث كبير مثل مهرجان الجونه الذي يعد أحد أهم المهرجانات في الوطن العربي ومحط أنظار واهتمام الكثيرين .

كان مهرجان الجونه قد افتتحت فعالياته ، مساء الجمعه الماضيه وخطفت بعض النجمات الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.