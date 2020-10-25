مصطفى قمر يوجه رسالة لسيد عبد الحفيظ حول نهائى دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره له مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي .

وكتب مصطفى قمر على الصورة قائلا "يامسهل شد حيلك ياكابتن سيد بس خدوا بالكوا الاهلي والزمالك بيمثلوا مصر والتوفيق من الله سبحانه وتعالي وفى كل الحالات باذن الله مصر حتحتفل كلها باللي ربنا حيكرمه الفريقين مصر"

وتصدر الفنان مصطفى قمر، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد حلقته برفقة إبنه تيام في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي.

وكشف المطرب مصطفى قمر، كواليس المراهقة والإعجاب بـ بنت الجيران، قائلا إنه عندما كان يعجب بأي فتاة زمان كان يهدي إليها وردة، وتأخذها وتضعها داخل كتاب وتظل محتفظة بها.

وأضاف مصطفى قمر في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم": "زمان كان الواحد بيحب واحدة لمدة سنتين من غير ما هيا تعرف، والحب الأول بالنسبة لنا كان بنت الجيران".