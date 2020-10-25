ظهور يخطف الانظار لـ زوجة أحمد السقا في ثالث أيام مهرجان الجونة.. شاهد

ظهر الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة جديدة. وظهرت مها الصغير في الصور بإطلالة أنيقة ، حيث ظهرت بتيشيرت ابيض ونسقت معه جيب بالوان مختلفة، وشعر منسدل على كتفيها على الريد كاربت فى مهرجان الجونة السينمائى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

يذكر أن مها الصغير أثارت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا وتصدرت مؤشرات البحث في افتتاح مهرجان الجونة بعد ارتدائها جاكيت فوق فستانها.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.



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