فدييو راغب علامة:كنت أتمنى أن أرزق بـ ابنة وفكرة تقديم ديو جديد مع إليسا واردة

راغب علامة حل ضيفا على قناة "الجديد" اللبنانية في حلقة خاصة تحدث فيها الفنان اللبناني الكبير عن تحضيره لأكثر من ديو غنائي، لكن لم يحسم بعد من يشاركه في غنائه وتحدث كذلك عن رأي أولاده خالد، ولؤي علامة في وجود شقيقة لهما.

راغب علامة: "سأقدم ديو غنائي مع الفنانة إليسا أو مع غيرها"

راغب علامة تحدث في تصريحاته في اللقاء الذي أجراه مع قناة "الجديد" اللبنانية عن رغبته في تقديم ديو غنائي جديد، لكن لم يستقر بعد على النجمة التي سوف تغني معه، وأوضح أن فكرة تكرار تجربته مع الفنانة إليسا مطروحة لكنه لم يتحدث معها عن تفاصيلها، حيث أن التجربة الأولى التي جمعتهما كانت في بداية مشوارها الفني وحمل الديو عنوان "بتغيب بتروح"، فقال: "إن شاء الله، إليسا أو غيرها، أنا بحبها كثيرا، عندما قدمت في الماضي ديو مع إليسا كان وضعها مختلف، فهي كانت في بداية طريقها أما الآن فهي نجمة كبيرة ولها قرارها الخاص فمن الممكن أن تقول أنا لا أرغب في تقديم ديو خلال هذه الفترة، فأنا لا اعرف رأيها، ولقد قدمت معها برنامج لكن لم نتطرق الى هذا الموضوع، فلذلك فكرة تقديم ديو ستكون مع إليسا أو مع غيرها".

أمنية راغب علامة التي لم تتحقق

راغب علامة تحدث كذلك عن أمنية أن يكون لديه ابنة حيث أكد أنه سوف يدللها، وأن كل من خالد ولؤي راغب علامة لا يتمنى أي منهما أن يكون لهما شقيقة لاعتقادهما أنها سوف تسيطر على قلب وعقل والدهما فقال راغب علامة: "انا انسان مؤمن وربنا اعطاني شابان بشوف الدنيا من بين إيديهم، وياريت ربنا اعطاني بنت، لكن اولادي ديما بيقولوا الحمدلله أنني لم ارزق ببنت لأنها لو كانت موجودة لحكمتنا، وأظن أنني سوف ادللها بشكل كبير".

راغب علامة يودع ابنيه بعد هجرتهما من لبنان

راغب علامة نشر صورة له مع ابنيه لؤي وخالد على حساباته بمواقع التواصل ووجه إليهما رسالة مؤثرة بعد قرارهما بالهجرة من لبنان مؤخرا، ووجه راغب علامة نصائح إلى ابنيه أيضا بعد سفرهما، وتفاعل الجمهور مع رسالة راغب علامة وعبر بعضهم عن تأثره بسبب كلماته الصادقة لهما فكتب راغب علامة: "حبي لكم لا يفوقه شيء بالعالم، كما حبي للوطن، عمري ما حبيت تفكروا تتركوا لبنان ومتأكد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمروا فيه حبوا وطنكم، كما أحببتكم.. أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم.. حبّكم فوق الحدود".