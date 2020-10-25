في عيد ميلاده الـ 49.. إليكم أغرب الشائعات التي طاردت ماجد المهندس بينها زواجه من نجوى كرم

ماجد المهندس يحتفل اليوم الواقع في 25 اكتوبر بعيد ميلاده الـ 49 حيث تلقى من معجبيه وزملائه على السوشيال ميديا أجمل الرسائل المهنئة له بهذه المناسبة السعيدة ومن بينهم أصالة نصري، فيما إرتأى الرد على المعايدات في تغريدة نشرها على تويتر معرباً عن سعادته بهذه التهاني والأمنيات الجميلة له.

وبمناسبة عيد ميلاد ماجد المهندس الذي يتم عامه الـ 49، دعونا نلقي نظرة على أغرب الشائعات التي طاردت مسيرته الفنية وبينها زواجه من نجوى كرم ووفاته بحادث سير مروع.

ماجد المهندس يحتفل بعيد ميلاده الـ 49

الفنان ماجد المهندس توجه اليوم بالشكر لكل من عايده بمناسبة عيد ميلاده من محبيه وزملائه ومعجبيه، وغرد لهم على تويتر قائلاً: " شكراً على تهانيكم جميعاً ... الله يخليكم يا سبب سعادتي... ".

وتلقي ماجد المهندس العديد من معايدت زملائه بالوسط الفني بينهم النجمة أصالة نصري التي عايدته قائلة له :" كل سنة والمهذب والصديق النجم المحبوب ماجد المهندس بخير وبصحة ونجاح وتبقى لنا إبتسامتك المفرحة بتزين الدنيا وتطمن".

أغرب الشائعات التي طاردت ماجد المهندس

ماجد المهندس الذي حقق نجومية ساطعة في انحاء العالم العربي وما يزال ضمن قائمة الفنانين ذات الصف الأول، عاني من العديد من الشائعات الغريبة في مشوار حياته، ورصدنا لكم أبرزها.

قبل أعوام ماضية لاحقت ماجد المهندس شائعة زواجه السري من الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وإرتأى عدم الرد على هذه الأخبار المتداولة مع زميلته شمس الأغنية اللبنانية، إلا أن الأخيرة وفي لقاء لها قبل حوالي عام، وضعت حداً لهذه الشائعة ونفتها تماماً، كاشفة بأنها ترتبط بصداقة وطيدة مع زميلها ماجد المهندس ووصفته بأنه بمثابة الأخ لها.

وقالت نجوى كرم على هامش احيائها حفلا في السعودية مع ماجد المهندس قبل حوالي عام : "اتهمونا وعملوا علينا إشاعة ما بتجوز علينا لإنو نحنا أخوة".

شائعة وفاة ماجد المهندس

ماجد المهندس لم يكن بمنأى عن شائعات الوفاة التي تطارد النجوم كل فترة، فضجت مواقع التواصل العام الماضي بخبر متداول عن وفاته بحادث سير مروع ما أقلق الجمهور عليه، لكن زميله الفنان راشد الماجد، خرج على الجمهور في تصريح ونفى هذا الخبر مؤكدا بأن زميله بصحة جيدة ولا صحة لما يتم تداوله.

زواج ماجد المهندس من أمل العوضي

شائعات الزواج طالت ماجد المهندس ايضا العام الماضي من إعلامية وممثلة شهيرة، وتحديدا الفنانة الكويتية أمل العوضي، وذلك بعد ظهورهما سويا في صور رومانسية، إلا ان الصور تبين بأن مصدرها فيديو كليب جمعهما للمرة الثانية بعنوان "ياللي احبك موت" وذلك بعد النجاح الذي حققه فيديو كليب "أنا حنيت" الذي عرض قبل 7 سنوات.

وكانت هذه الشائعة ايضا انطلقت قبل سنوات ماضية ما جعل الفنان العراقي يرد بأنه حين سيتزوج سيعلن ارتباطه علناً امام كل جمهوره.

سحب الجنسية من ماجد المهندس

الفنان العراقي ماجد المهندس الذي حصل على الجنسية السعودية عام 2010، لاحقته قبل فترة ماضية شائعة سحب الجنسية الأخيرة منه، إلا أن مدير أعمالها حينها فايق حسن نفي ما يتم تداوله، فيما رد ماجد المهندس على هذه الأخبار من خلال نشره على تويتر مقطع فيديو قصير لأغنية (إشاعة) وعلق عليها (إشاعة وداعتك والله إشاعة حكي العذال ما ينفع سماعة ماجد المهندس).

وسبق وأن وجه ماجد المهندس رسالة لمطلقي الشائعات حوله قائلا لهم :" لن أقول إلا سامح الله من يريد تشويه صورة ماجد المهندس أمام الناس، لأنني أرد عليها بأعمالي، وأثق بجمهوري".

يذكر أن ماجد المهندس خاض تجربة زواج قبل سنوات طويلة وأثمر عنها ابنه الوحيد محمد، ولم يكشف سبب انفصاله حينها.